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Один из районов Алматы отключат от холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:15 Фото: pexels
В Бостандыкском районе Алматы 19 сентября не будет холодной воды в одном из квадратов улиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "Алматы су", с 09:00 до 17:00 19 сентября будут введены временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе, жилые дома и административные здания по ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Тимирязева, а также объекты, расположенные на территории КЦДС "Атакент".

"Временные ограничения холодного водоснабжения в названном городском секторе необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Ранее в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы рассказали об ограничении движения на улице Бекмаханова с 17 сентября по 15 октября.

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