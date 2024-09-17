Один из районов Алматы отключат от холодной воды

В Бостандыкском районе Алматы 19 сентября не будет холодной воды в одном из квадратов улиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "Алматы су", с 09:00 до 17:00 19 сентября будут введены временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе, жилые дома и административные здания по ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Тимирязева, а также объекты, расположенные на территории КЦДС "Атакент".

"Временные ограничения холодного водоснабжения в названном городском секторе необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Ранее в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы рассказали об ограничении движения на улице Бекмаханова с 17 сентября по 15 октября.