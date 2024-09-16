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В Алматы на месяц частично перекроют улицу

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 18:25 Фото: Zakon.kz
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы рассказали об ограничении движения на улице Бекмаханова. С 17 сентября по 15 октября одна из полос этой проезжей части будет перекрыта, сообщает Zakon.kz.

Ограничение движения вводится в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. На данном участке будет действовать реверсивное движение в восточном направлении. 

ремонтные работы, улицы, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 18:25

Фото: Управление городской мобильности города Алматы

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства сообщил, что в Казахстане проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений.

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