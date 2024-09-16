В Алматы на месяц частично перекроют улицу

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы рассказали об ограничении движения на улице Бекмаханова. С 17 сентября по 15 октября одна из полос этой проезжей части будет перекрыта, сообщает Zakon.kz.

Ограничение движения вводится в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. На данном участке будет действовать реверсивное движение в восточном направлении.

Фото: Управление городской мобильности города Алматы

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства сообщил, что в Казахстане проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений.

