В Алматы на месяц частично перекроют улицу
Фото: Zakon.kz
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы рассказали об ограничении движения на улице Бекмаханова. С 17 сентября по 15 октября одна из полос этой проезжей части будет перекрыта, сообщает Zakon.kz.
Ограничение движения вводится в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. На данном участке будет действовать реверсивное движение в восточном направлении.
Фото: Управление городской мобильности города Алматы
Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства сообщил, что в Казахстане проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений.
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