Холодную воду отключат в некоторых районах Алматы

В Алматы продолжают вводить новые сети водопровода. В связи с этим 19 сентября в некоторых районах на день отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", с 09:00 до 17:00 подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в мкр. Нижняя Пятилетка Турксибского района.

Кроме того, 19 сентября с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена в контуре:

улицы Жарокова – Сатпаева (южная сторона) – Манаса – Мынбаева;

пр. Абая – улицы Манаса – Мынбаева – Ауэзова.

"ГКП на ПХВ "Алматы Су" приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", – обратились в организации.

Для получения дополнительной информации обращаться можно по телефону 274-66-66.

9 сентября санврачи обратились к казахстанцам по поводу качества воды.