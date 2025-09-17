#АЭС в Казахстане
События

Холодную воду отключат в некоторых районах Алматы

раковина с краном, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:02 Фото: pixabay
В Алматы продолжают вводить новые сети водопровода. В связи с этим 19 сентября в некоторых районах на день отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", с 09:00 до 17:00 подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в мкр. Нижняя Пятилетка Турксибского района.

Кроме того, 19 сентября с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена в контуре:

  • улицы Жарокова – Сатпаева (южная сторона) – Манаса – Мынбаева;
  • пр. Абая – улицы Манаса – Мынбаева – Ауэзова.
"ГКП на ПХВ "Алматы Су" приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", – обратились в организации.

Для получения дополнительной информации обращаться можно по телефону 274-66-66.

9 сентября санврачи обратились к казахстанцам по поводу качества воды.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
