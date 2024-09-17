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Чиновник заставил бизнесменов оплатить учебу его сына и "поделиться" дизтопливом на 6,8 млн тенге

Чиновник заставил предпринимателей оплатить учебу его сына и купить дизтопливо для гольфклуба, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:25 Фото: gov.kz
В Кызылорде на девять месяцев осудили руководителя управления предпринимательства и промышленности области Динмухамеда Абсаттарова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоре 17 сентября 2024 года, он "признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына в сумме 1,4 млн тенге и предоставления дизельного топлива стоимостью 6,8 млн тенге".

"Кроме того, чиновник осужден за воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа, чем причинил ущерб субъектам бизнеса в сумме 26,9 млн тенге", – добавили в Антикоре.

Приговором суда Абсаттарову назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. А также внесено представление о лишении государственной награды – медали "Ерен еңбегі үшін".

Приговор вступил в законную силу.

О задержании Абсаттарова Антикор сообщал в апреле 2024 года. Тогда, по данным ведомства, его подозревали в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.

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