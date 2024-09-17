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Перекресток в Алматы на день закроют для движения

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:11 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат движение по одному из перекрестков Медеуского района. Об этом Zakon.kz 17 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

В распространяемом сообщении сказано:

"С 07:00 18 сентября до 07:00 19 сентября 2024 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык".

В дополнении отмечено, что движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны.

Перекресток в Алматы на день закроют для движения, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:11

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В ТОО "Алматинские тепловые сети" объяснили, что ограничения вводятся для восстановления дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 305 метров.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что 17 сентября 2024 года до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто по бульвару Бухар-Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова.

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