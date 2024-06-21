В Алматы на ночь закроют движение по одному из перекрестков

В Алматы на перекрестке улиц Курмангазы и Достык заменят трубопровод, введенный в эксплуатацию с 1986 года. Об этом 21 июня 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что с 23:00 21 июня до 09:00 22 июня в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык.

"Движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 м, введенного в эксплуатацию с 1986 года, проходящего под проезжей частью вышеуказанного перекрестка". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой пять многоквартирных жилых домов и четыре прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

20 июня 2024 года сообщалось, что в Алматы перекроют проезд по двум улицам. Какие именно, можете узнать по ссылке.