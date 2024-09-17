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В Алматы закроют проезд по бульвару Бухар-Жырау

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:53 Фото: Zakon.kz
На день в Алматы закроют проезд по бульвару Бухар-Жырау для ремонта теплосетей. Детали предстоящих ограничений для автовладельцев озвучили Zakon.kz в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Согласно распространяемому сообщению:

"17 сентября 2024 года до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто по бульвару Бухар-Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова".

Стоит отметить, что движение будет перекрыто в западном направлении.

В Алматы закроют проезд по бульвару Бухар-Жырау, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:53

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В дополнении сказано, что временные ограничения необходимы для устранения повреждения на сетях теплоснабжения, которое было выявлено в период гидравлических испытаний.

"Для производства восстановительных работ по ремонту магистральной тепловой сети привлечено четыре единицы специализированной техники и 20 человек личного состава. Снижение параметров теплоносителя у потребителей не произойдет. Асфальтобетонное покрытие дороги будет восстановлено после проведенного ремонта".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителям напомнили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

В период проведения испытаний не исключены нештатные ситуации. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Для жителей и гостей города есть еще одна информация. Она касается отключения воды. С 09:00 до 17:00 19 сентября будут введены временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе, жилые дома и административные здания по ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Тимирязева, а также объекты, расположенные на территории КЦДС "Атакент".

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