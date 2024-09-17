В Актюбинской области газифицируют 27 сел

В Актюбинской области в этом году проведут газопровод в села Жарык Мугалжарского района, Алтыкарасу и Енбекши Темирского района. В них проживает в общей численности около полутора тысяч жителей.

Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся на площадке в Региональной службе коммуникаций, сообщила заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нуршашкан Избасарова. По ее словам, в этом году в регионе реализуется 21 проект по газификации 27 населенных пунктов. Пять из них были начаты в прошлом году, 16 – новые проекты. С реализацией этих проектов голубым топливом будут обеспечены к 2025 году 64 процента населенных пунктов и 97,2 процента населения региона.

Фото: акимат Актюбинской области

"В следующем году будет реализовано несколько проектов по газоснабжению сел нашего региона. Так, начатое в рамках инвестиционной программы областного филиала АО "Qazaq Gaz Aimaq" строительство газопровода в селе Кожасай Мугалжарского района завершится в следующем году. Также в 2025 году еще 9 сел области будут обеспечены газом. На сегодняшний день готовы документы по трем селам, по оставшимся шести они находятся на стадии подготовки", — разъяснила Нуршашкан Избасарова.

Фото: акимат Актюбинской области

На газификацию 20 населенных пунктов области фондом "Самрук-Казына" выделено 9,2 млрд тенге, из областного бюджета на газоснабжение 4 сел выделено 365,2 млн тенге.

В настоящее время в регионе ведется строительство третьей нитки магистрального газопровода "Бухара-Урал" для обеспечения газом города Актобе и прилегающих к нему населенных пунктов, а также предприятий. На эти цели выделено 43,1 млрд тенге. Этот проект будет завершен в ноябре.