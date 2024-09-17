Казахстанка эксплуатировала маленьких сирот как рабов

В Улытауской области осудили владелицу крестьянского хозяйства, эксплуатировавшую воспитанников детского дома, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 17 сентября рассказали, что осужденная, будучи владельцем крестьянского хозяйства, в 2018 году для экономии денег на найме работников по уходу за скотиной взяла на патронатное воспитание из Центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, троих несовершеннолетних (двух братьев и сестру).

"Игнорируя требования законодательства и не исполняя обязательства патронатного соглашения, Садикова заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказгана. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ она подвергала детей физическим и психическим страданиям путем систематического нанесения побоев", – сообщили в надзорном органе.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Садикова признана виновной в истязаниях несовершеннолетних и злоупотреблении полномочиями опекуна, с назначением наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Еще один казахстанец умудрился нажиться на онкобольных детях: он через соцсети собирал деньги якобы на их лечение. Причиненный ущерб составил более 32 млн тенге.