События

Ситуация с переездом воспитанников детдома "Баганашыл": три чиновника лишились должностей

замакима Алматинской области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева, руководитель Управления внутренней политики Алматинской области Ерик Абитов, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 09:17 Фото: gov.kz
В Алматинской области сразу три чиновника потеряли должности после скандала с переездом воспитанников детского дома "Баганашыл" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Информацию сегодня, 12 августа 2025 года, подтвердили в пресс-службе акимата региона.

"По согласованию с Администрацией президента РК освобожден от должности заместителя акима области Болат Куренбеков. Также освобождены от должностей руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов. Первому заместителю акима области объявлен строгий выговор".Заместитель руководителя Управления образования Алматинской области Диана Онбырбаева

Болат Куренбеков занимал должность замакима с 26 августа 2024 года. Чуть ранее, с октября 2021 года, был первым замначальника Департамента КНБ по Костанайской области.

Салтанат Беспаева была назначена главой Управления образования в июле 2022 года. До этого в 2021-2022 годах руководила ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Енбекшиказахского района".

Ерик Абитов занимал должность руководителя Управления внутренней политики с апреля 2024 года. До назначения был председателем постоянной комиссии маслихата Алматинской области по экономике, бюджету, правопорядку, борьбе с коррупцией, депутатским полномочиям и этике.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 09:17
"Никого не разлучат": акимат Алматы о судьбе детского дома "Баганашыл"

1 августа в акимате Алматы прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
