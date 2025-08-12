Ситуация с переездом воспитанников детдома "Баганашыл": три чиновника лишились должностей

В Алматинской области сразу три чиновника потеряли должности после скандала с переездом воспитанников детского дома "Баганашыл" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Информацию сегодня, 12 августа 2025 года, подтвердили в пресс-службе акимата региона.

"По согласованию с Администрацией президента РК освобожден от должности заместителя акима области Болат Куренбеков. Также освобождены от должностей руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов. Первому заместителю акима области объявлен строгий выговор". Заместитель руководителя Управления образования Алматинской области Диана Онбырбаева

Болат Куренбеков занимал должность замакима с 26 августа 2024 года. Чуть ранее, с октября 2021 года, был первым замначальника Департамента КНБ по Костанайской области.

Салтанат Беспаева была назначена главой Управления образования в июле 2022 года. До этого в 2021-2022 годах руководила ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Енбекшиказахского района".

Ерик Абитов занимал должность руководителя Управления внутренней политики с апреля 2024 года. До назначения был председателем постоянной комиссии маслихата Алматинской области по экономике, бюджету, правопорядку, борьбе с коррупцией, депутатским полномочиям и этике.

