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К стипендиатам "Болашак" обратились с просьбой из-за наводнений в Европе

К стипендиатам Болашак обратились с просьбой из-за наводнений в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:13 Фото: flickr/Erwin Wodicka
АО "Центр международных программ" сегодня, 17 сентября 2024 года, обратилось к стипендиатам "Болашак" в связи с неблагоприятными погодными условиями в Центральной и Восточной Европе, сообщает Zakon.kz.

Из обращения следует, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Центральной и Восточной Европе, вызванными штормом "Борис", Центр международных программ внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с стипендиатами, обучающимися в регионе.

"Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию – страны, в которых по программе "Болашак" и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана... Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности", – говорится в официальном сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале АО "Центр международных программ".

Отмечается, что все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей.

"На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы".АО "Центр международных программ"

По данным СМИ, шторм "Борис", который называют самым мощным за последние несколько десятилетий, обрушился на Центральную и часть Восточной Европы. Из-за аномальных дождей произошли наводнения, которые привели к катастрофическим разрушениям и жертвам.

Напомним, что и Казахстан в 2024 году столкнулся с паводками, которые ученые назвали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет.

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