Карашукеев выразил благодарность мужчине, спасшему пять человек из горящего автомобиля

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев 17 сентября встретился с жителем Мойынкумского района Мади Алиевым, который помог пострадавшим в крупном ДТП, сообщает Zakon.kz.

13 сентября на территории Шуского района произошло крупное ДТП. В результате столкновения двух машин одна из них загорелась.

Пришедший на помощь Мади Алиев вытащил из огня пятерых человек. Четверо пассажиров были доставлены в больницу, одна скончалась на месте.

Ербол Карашукеев выразил мужчине благодарность от имени всех жамбыльцев.

"Мужество всегда соседствует с благородством, а смелость с непоколебимостью. Вы, рискуя собственной жизнью, спасли соотечественников. Храбрость, отвага, самоотверженность – вот качества настоящего героя мирного времени. Ваш отважный поступок достоин самой высокой оценки. Ваш подвиг – пример молодым!" – сказал глава региона.

Мади Алиев в свою очередь поблагодарил за теплые слова и пожелания, отметив, что "каждый из нас обязан протянуть руку помощи людям, попавшим в беду".

Ранее сообщалось о другом спасении человека. В Акмолинской области 12 сентября на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноименного поселка, спасатели случайно нашли в камышах и выручили 76-летнего рыбака, который не мог самостоятельно выбраться из лодки.