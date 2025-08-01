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Происшествия

Аким Карашукеев прокомментировал стрельбу в селе Мойынкум

Ербол Карашукеев, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 14:21 Фото: primeminister.kz
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сегодня прокомментировал стрельбу, которая произошла в селе Мойынкум в конце июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что по факту нарушения общественного порядка с участием молодежи в Мойынкумском районе компетентные органы принимают необходимые меры.

"Ситуация находится на особом контроле. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: верховенство закона и обеспечение общественного порядка – одни из главных приоритетов государства. В подобных случаях компромиссов быть не может – подозреваемые будут привлечены к ответственности в рамках закона. Молодежь – будущее нашей страны. Каждый молодой человек должен понимать свою ответственность перед обществом, уважать законы и придерживаться норм общественного поведения. Мир и согласие в обществе рождаются из взаимного уважения, понимания и доброжелательности", – написал Ербол Карашукеев в Instagram 1 августа.

Он призвал "всех молодых людей сохранять трезвый взгляд, избегать провокаций и вносить вклад в укрепление общественного согласия".

Вечером 29 июля 2025 года в селе Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения из травматического оружия. Пострадавших доставили в районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3ст. 99 ч. 2 УК РК. Позднее стало известно, что полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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