Аким Карашукеев прокомментировал стрельбу в селе Мойынкум

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сегодня прокомментировал стрельбу, которая произошла в селе Мойынкум в конце июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что по факту нарушения общественного порядка с участием молодежи в Мойынкумском районе компетентные органы принимают необходимые меры.

"Ситуация находится на особом контроле. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: верховенство закона и обеспечение общественного порядка – одни из главных приоритетов государства. В подобных случаях компромиссов быть не может – подозреваемые будут привлечены к ответственности в рамках закона. Молодежь – будущее нашей страны. Каждый молодой человек должен понимать свою ответственность перед обществом, уважать законы и придерживаться норм общественного поведения. Мир и согласие в обществе рождаются из взаимного уважения, понимания и доброжелательности", – написал Ербол Карашукеев в Instagram 1 августа.

Он призвал "всех молодых людей сохранять трезвый взгляд, избегать провокаций и вносить вклад в укрепление общественного согласия".

Вечером 29 июля 2025 года в селе Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения из травматического оружия. Пострадавших доставили в районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 3 – ст. 99 ч. 2 УК РК. Позднее стало известно, что полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.