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"Рассыпается на глазах": новая дорога возмутила жителей Карагандинской области

Разбитая дорога, плохая дорога, плохой асфальт, разбитый асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:20 Фото: Zakon.kz
В 2023 году в Шетском районе Карагандинской области впервые отремонтировали дорогу. Спустя год долгожданный асфальт, которого жители ждали более 50 лет, уже пришел в негодность, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "24kz", на дорожное покрытие было потрачено два миллиарда тенге. Однако самое ожидаемое событие радости сельчанам не принесло. Местные жители заявляют, что к весне от нового асфальта и следа не останется.

Примечательно, что чиновники согласны с мнением общественности.

Аким Шетского района уточнил, что подрядчиков обяжут исправить все недочеты за свой счет.

"Есть гарантийный срок, в рамках которого подрядная компания обязана устранить недоработки. Сейчас мы выявляем проблемные участки. Подрядчикам требования уже предъявили".Мухит Мухтаров, аким Шетского района

В дополнении сказано, что трасса "Сакен Сейфуллин – Успен – Агадыр" соединяет местные села с соседними районами и областным центром. Вдоль дороги расположены несколько сел, в которых проживают больше 15 тысяч челвек.

16 сентября 2024 года официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Шынгыс Алекешев сообщил, что в стране проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений. По его словам, выявлено свыше 57 тыс. дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.

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