Кого наказали за плохие дороги в Казахстане, рассказали в МВД

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев 16 сентября 2024 года на брифинге ведомства сообщил, что в Казахстане проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, МВД осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением правил, нормативов и стандартов в дорожной сфере.



"С начала года полицией проведено 32 тыс. обследований автомобильных дорог и улично-дорожной сети с охватом 495 тыс. км дорог. Выявлено свыше 57 тыс. дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Выдано 31 тыс. предписаний. Направлено 4,5 тыс. информаций по устранению выявленных недостатков в местные исполнительные органы и владельцам дорог", – дополнил он.

По его данным, к ответственности привлечено более 4 тысяч должностных и юридических лиц, нарушивших требования по содержанию автомобильных дорог.



"С 1 сентября по 1 ноября сотрудниками полиции совместно с владельцами дорог, дорожными и местными исполнительными органами проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории страны, по итогам которого будут приняты дополнительные меры по улучшению дорожной безопасности", – сказал Шынгыс Алекешев.

28 августа 2024 года Начальник Управления прокуратуры столицы Саламат Танирберген озвучил, что сначала года только на территории Астаны произошло более 19 тыс. дорожно-транспортных происшествий.