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Кого наказали за плохие дороги в Казахстане, рассказали в МВД

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 16:27 Фото: primeminister.kz
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев 16 сентября 2024 года на брифинге ведомства сообщил, что в Казахстане проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, МВД осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением правил, нормативов и стандартов в дорожной сфере. 

"С начала года полицией проведено 32 тыс. обследований автомобильных дорог и улично-дорожной сети с охватом 495 тыс. км дорог. Выявлено свыше 57 тыс. дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Выдано 31 тыс. предписаний. Направлено 4,5 тыс. информаций по устранению выявленных недостатков в местные исполнительные органы и владельцам дорог", – дополнил он. 

По его данным, к ответственности привлечено более 4 тысяч должностных и юридических лиц, нарушивших требования по содержанию автомобильных дорог.

"С 1 сентября по 1 ноября сотрудниками полиции совместно с владельцами дорог, дорожными и местными исполнительными органами проводится комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории страны, по итогам которого будут приняты дополнительные меры по улучшению дорожной безопасности", – сказал Шынгыс Алекешев. 

28 августа 2024 года Начальник Управления прокуратуры столицы Саламат Танирберген озвучил, что сначала года только на территории Астаны произошло более 19 тыс. дорожно-транспортных происшествий. 

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