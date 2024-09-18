Полиция обратилась к алматинцам по поводу мусора

В Алматы растет мусорная проблема: в неположенных местах оставляют как крупногабаритные вещи, включая старую мебель, нерабочую бытовую технику и строительные отходы, так и мелкие отходы: упаковки, пластиковые бутылки и прочее, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ДП города 18 сентября и предупредили, что с 16 сентября в Алматы усилили меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства.

"За оставление крупногабаритного мусора и уличного мусора в неположенных местах будут выписывать штрафы. Управление экологии и окружающей среды совместно с Департаментом полиции будут проводить совместные рейды, направленные на выявление нарушителей", – сообщили в ДП.

Там отметили, что в местах, где часто незаконно складируют мусор, будут установлены камеры видеонаблюдения.

В полиции также рассказали, что планируется приобретение новых вместительных урн согласно дизайн-коду, а также запуск дополнительных маршрутов патрулей по уборке. На сегодня в городе имеется около 33 тысяч урн, уборкой города занимаются около 1300 человек и более 1000 единиц техники.

Кроме того, для улучшения санитарного состояния и эстетики города в 2024-2025 годах планируется установка более двух тысяч новых контейнеров заглубленного типа.

В ДП Алматы напомнили, что согласно статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", нарушение правил благоустройства влечет за собой следующие штрафы:

физическим лицам – 20 МРП;

субъектам малого предпринимательства и некоммерческим организациям – 30 МРП;

субъектам среднего предпринимательства – 40 МРП;

субъектам крупного предпринимательства – 100 МРП.

Жителям города для вывоза крупногабаритного мусора рекомендуют обращаться в специализированные организации или вывозить отходы самостоятельно.

Между тем казахстанцы удивили и восхитили иностранных гостей в Астане, собрав мусор с трибун после завершения состязаний на ипподроме "Казанат" в рамках V Всемирных игр кочевников.