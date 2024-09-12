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Казахстанские болельщики восхитили зарубежных гостей

Казахстанские болельщики восхитили зарубежных гостей, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:15 Фото: Telegram/astana_newss
Группа волонтеров и неравнодушных зрителей убрали мусор с трибун после завершения спортивных состязаний на ипподроме "Казанат" в рамках V Всемирных игр кочевников. Об этом 12 сентября 2024 года рассказали в акимате Астаны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что было собрано свыше 10 мешков мусора

"Подобные акции чистоты стали в столице доброй традицией, объединяющей неравнодушных жителей, болеющих за уют и комфорт в родном городе. Среди зрителей были и иностранные гости, которые восхитились активностью болельщиков и их осознанным отношением к своему городу. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные болельщики", – говорится в сообщении столичного акимата.

Также сообщается, что Управлением по вопросам молодежной политики Астаны совместно с молодежным ресурсным центром "Астана жастары" на территории этноаула "Көшпенділер әлемі" организована акция по раздаче бауырсаков для гостей и жителей столицы.

Всего было роздано свыше 100 кг бауырсаков.

В Астане продолжаются мероприятия в рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка".

Вместе с тем в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.

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Ранее сообщалось, что команда Казахстана вырвала победу у Кыргызстана в финале кокпара на V Всемирных играх кочевников.

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