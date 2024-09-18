В Казахстане планируют вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов

Депутаты Мажилиса Парламента РК 18 сентября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект направлен на совершенствование законодательной базы, повышение прозрачности и эффективности биржевой торговли, а также на создание благоприятных условий для развития конкурентного рынка в Казахстане. Законопроектом:

определяются основные цели и принципы регулирования товарной биржи;

регулируется деятельность (продажа и приобретение) на товарных биржах;

внедряется реестр недобросовестных участников биржевых торгов;

совершенствуется порядок осуществления деятельности членов товарной биржи.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в рабочую группу по законопроекту поступило 95 поправок, которые рассмотрены на четырех заседаниях рабочей группы, расширенном заседании комитета с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, общественных объединений и экспертных организаций.

Помимо этого, по словам депутата Екатерины Смышляевой, в законопроект предлагается добавить следующее:

исключение товарных бирж в качестве субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства;

исключение стандартного аукциона и нестандартизированных товаров из биржевой торговли;

перевод торговли нестандартизированными товарами на электронные торговые площадки;

повышение требований к финансовой стабильности и прозрачности работы товарных бирж;

расширение государственного контроля в отношении товарных бирж;

лицензирование брокеров и клиринговых центров и включение их в категорию субъектов финансового мониторинга;

признание ничтожными договоров с участием биржевых ботов;

введение высоких требований к товарным биржам, торгующим социальными товарами.

Законопроект обсуждался на заседаниях рабочей группы, расширенном заседании комитета.

Ранее депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева рассказала о планируемых поправках по изменению регуляторной политики биржевого рынка.