В Казахстане планируют вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов
Законопроект направлен на совершенствование законодательной базы, повышение прозрачности и эффективности биржевой торговли, а также на создание благоприятных условий для развития конкурентного рынка в Казахстане. Законопроектом:
- определяются основные цели и принципы регулирования товарной биржи;
- регулируется деятельность (продажа и приобретение) на товарных биржах;
- внедряется реестр недобросовестных участников биржевых торгов;
- совершенствуется порядок осуществления деятельности членов товарной биржи.
В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в рабочую группу по законопроекту поступило 95 поправок, которые рассмотрены на четырех заседаниях рабочей группы, расширенном заседании комитета с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, общественных объединений и экспертных организаций.
Помимо этого, по словам депутата Екатерины Смышляевой, в законопроект предлагается добавить следующее:
- исключение товарных бирж в качестве субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства;
- исключение стандартного аукциона и нестандартизированных товаров из биржевой торговли;
- перевод торговли нестандартизированными товарами на электронные торговые площадки;
- повышение требований к финансовой стабильности и прозрачности работы товарных бирж;
- расширение государственного контроля в отношении товарных бирж;
- лицензирование брокеров и клиринговых центров и включение их в категорию субъектов финансового мониторинга;
- признание ничтожными договоров с участием биржевых ботов;
- введение высоких требований к товарным биржам, торгующим социальными товарами.
Законопроект обсуждался на заседаниях рабочей группы, расширенном заседании комитета.
Ранее депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева рассказала о планируемых поправках по изменению регуляторной политики биржевого рынка.