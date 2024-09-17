Какое наказание грозит за несвоевременую сдачу налоговых деклараций

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана 17 сентября сообщил о последствиях за несвоевременное представление или непредставление Декларации об активах и обязательствах (форма 250.00), а также Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00), сообщает Zakon.kz.

В случае нарушения сроков подачи органы государственных доходов направляют уведомление налогоплательщику. После получения уведомления необходимо предоставить отчетность по месту жительства и явиться в органы для составления административного протокола.

Согласно статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", при первом нарушении предусмотрено предупреждение. В случае повторного нарушения в течение года физическое лицо может быть оштрафовано на 15 МРП (около 55 тыс. тенге).

Вместе с тем сегодня, 17 сентября, вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса сообщил, что 86% налогоплательщиков, представляющих бизнес, уже подали декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) через электронные каналы. Однако около 300 тыс. человек еще не отчитались, хотя часть из них могла отправить документы по почте. Окончательные цифры по итогам третьего этапа всеобщего декларирования станут известны в течение недели.

Ранее Ержан Биржанов рассказал, как индивидуальные предприниматели будут подавать декларацию и платить в последующем налоги. Подробнее можно узнать здесь.

