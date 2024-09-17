Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какое наказание грозит за несвоевременую сдачу налоговых деклараций

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 20:28 Фото: pexels
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана 17 сентября сообщил о последствиях за несвоевременное представление или непредставление Декларации об активах и обязательствах (форма 250.00), а также Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00), сообщает Zakon.kz.

В случае нарушения сроков подачи органы государственных доходов направляют уведомление налогоплательщику. После получения уведомления необходимо предоставить отчетность по месту жительства и явиться в органы для составления административного протокола.

Согласно статье 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", при первом нарушении предусмотрено предупреждение. В случае повторного нарушения в течение года физическое лицо может быть оштрафовано на 15 МРП (около 55 тыс. тенге).

Вместе с тем сегодня, 17 сентября, вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса сообщил, что 86% налогоплательщиков, представляющих бизнес, уже подали декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) через электронные каналы. Однако около 300 тыс. человек еще не отчитались, хотя часть из них могла отправить документы по почте. Окончательные цифры по итогам третьего этапа всеобщего декларирования станут известны в течение недели.

Ранее Ержан Биржанов рассказал, как индивидуальные предприниматели будут подавать декларацию и платить в последующем налоги. Подробнее можно узнать здесь

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
Цены на непродовольственные товары ускорились в Казахстане
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Тенге, деньги, Казахстан
Блокируют счета из-за долга в 1 тенге: на жалобы казахстанцев ответили в Минфине
Диана Абдуллаева
Комитет государственных доходов МФ РК Всеобщее декларирование 2024 год Декларации Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Чиновник заставил предпринимателей оплатить учебу его сына и купить дизтопливо для гольфклуба
Чиновник заставил бизнесменов оплатить учебу его сына и "поделиться" дизтопливом на 6,8 млн тенге
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира
Что нужно знать владельцам недвижимости
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: