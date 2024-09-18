Цены на автогаз в Казахстане будут расти поэтапно

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2024 года рассказал, как будут решать проблему дефицита автогаза в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что оборот сжиженного нефтяного газа министерством контролируется в ручном режиме.

"Прошлый год и в этом году резкого дефицита мы не наблюдаем", – заявил он.

При этом Жамауов анонсировал поэтапное повышение цен на автогаз.

"Да, мы поэтапное планируем повышение цен. В этом году мы поднимали на 5-8 тенге, на следующий год также планируем до 10 тенге поднять. Конечная цена зависит от региона, в каждом регионе разные цены. В Алматы – 75, будет 85 тенге... Автолюбители тоже активно переходят на автогаз, но со временем, когда цена будет выравниваться с бензином, автолюбители поймут и перестанут переходить на сжиженный нефтяной газ. То есть да, мы будем стараться сравнять цены. Традиционным топливом у нас всегда считался бензин, дизтопливо и сжиженный нефтяной газ в целом должны использоваться для нефтегазохимии, не как моторное топливо", – добавил вице-министр.

В итоге, отметил он, многие казахстанцы уже сейчас отказываются от сжиженного нефтяного газа и переходят на товарный газ.

"Мы сейчас говорим про тот газ, которым пользуются автолюбители наши. Его стоимость будет потихонечку сравниваться с ценами на бензин", – резюмировал Алибек Жамауов.

Отмечается, что эта мера не коснется товарного газа, которым люди отапливают свои дома.

18 сентября 2024 года Алибек Жуманов сообщил, что дефицит сжиженного нефтяного газа в стране планируется закрыть к 2030 году.