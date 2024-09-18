Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Предельные цены на аренду квартир предлагает установить депутат

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:14 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Нургул Тау на пленарном заседании палаты 18 сентября 2024 года рассказала, как можно решить проблему казахстанцев с жильем, сообщает Zakon.kz.

Проблему жилья Тау подняла в своем запросе на имя министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева.

"На сегодняшний день в стране 4,5 млн человек нуждаются в жилье. Из них 1,3 млн – молодые люди... В настоящее время в стране арендуют жилье более 2 миллионов наших граждан. Некоторые из них – студенты. Ну, а цены на аренду квартиры растут день ото дня. Таким образом, я считаю, что настало время регулирования рынка аренды и получения квартир. В этой связи необходимо определить предельные цены аренды квартир", – заявила она. 

Депутат считает, что сдаваемые в аренду квартиры необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд на примере гостиниц.

"Кроме того, считаем необходимым создать единый реестр арендодателей и утвердить типовой проект договора аренды и передачи, чтобы этот процесс оптимизировался", – резюмировала Нургул Тау. 

16 сентября 2024 года сообщалось, что жилищный рынок в Казахстане медленно разогревается: третий месяц подряд растет число сделок по недвижимости. В лидерах купли-продажи три главных города страны: Астана, Алматы и Шымкент. 

Читайте также

Учения, срочник, армия
Депутат просит пресечь беспорядки и принять конкретные меры в армии Казахстана
В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов
В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов
Сайгак, сайгаки, сайга
В Минэкологии опровергли выдачу лицензий иностранцам на отстрел сайгаков
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Недвижимость 2024 год Аренда Квартиры Студенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: