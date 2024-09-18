Предельные цены на аренду квартир предлагает установить депутат

Депутат Мажилиса Нургул Тау на пленарном заседании палаты 18 сентября 2024 года рассказала, как можно решить проблему казахстанцев с жильем, сообщает Zakon.kz.

Проблему жилья Тау подняла в своем запросе на имя министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева.

"На сегодняшний день в стране 4,5 млн человек нуждаются в жилье. Из них 1,3 млн – молодые люди... В настоящее время в стране арендуют жилье более 2 миллионов наших граждан. Некоторые из них – студенты. Ну, а цены на аренду квартиры растут день ото дня. Таким образом, я считаю, что настало время регулирования рынка аренды и получения квартир. В этой связи необходимо определить предельные цены аренды квартир", – заявила она.

Депутат считает, что сдаваемые в аренду квартиры необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд на примере гостиниц.

"Кроме того, считаем необходимым создать единый реестр арендодателей и утвердить типовой проект договора аренды и передачи, чтобы этот процесс оптимизировался", – резюмировала Нургул Тау.

16 сентября 2024 года сообщалось, что жилищный рынок в Казахстане медленно разогревается: третий месяц подряд растет число сделок по недвижимости. В лидерах купли-продажи три главных города страны: Астана, Алматы и Шымкент.