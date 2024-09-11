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Комик Галым Калиакбаров дал важный урок "начинающим" мужчинам

Галым Калиакбаров шутка юмор мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:42 Фото: Instagram/galymkaliakbarov
Казахстанский cтендап-комик Галым Калиакбаров на днях разместил новое шуточное видео, а точнее видеоурок для мужчин на тему "Как чинить что-то дома", сообщает Zakon.kz.

"Это нужно посмотреть каждому мужчине!" – звучит краткая подпись к публикации на странице в Instagram.

"Cегодня я расскажу, что делать мужчине, если дома сломалась, к примеру, ручка", – серьезно и уверенно заявляет продюсер в начале ролика.

"Первая ошибка, которую допускают начинающие мужчины, то сразу чинят. Так нельзя. В доме, если что-то сломалось, то нужно этому настояться. Должно быть видно, что сломано. И когда ты это починишь, все должны ценить этот труд. Иначе они даже не заметят, что это исправили. И потом будут говорить, что ты не нужен. Поэтому. Если что-то сломалось – дождитесь момента, когда женщина скажет: "Я сама сделаю". Это хороший знак".Галым Калиакбаров

Комментаторам понравилось это обращение. Кто-то даже пошутил, что "видеоурок не актуальный. Все мужчины это уже умеют".

  • Сказал же, что починю! И не надо напоминать об этом каждый год.
  • Девочки, с домашними делами также. Грязная посуда и неприготовленный обед должны настояться, чтобы с их появлением домашние на вас молились.
  • Вызываю мастера и мужу даже не говорю.
  • Кажется, что мой муж закончил эту школу с отличием.
  • Этот совет уже встроен в настройки мужиков уже при рождении.
  • Теперь понятно, почему мой муж годами чинит что-то, – пишут другие.

Ранее именитый стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков написал небольшой рассказ об астанинских буднях. Он шутливо описал несколько ситуаций, когда его друга не хотели пускать на парковки дорогостоящих гостиниц.

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