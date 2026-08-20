Концерт известного cтендап-комика прервали в Астане: что произошло

В Астане накануне, 19 августа 2026 года, в одном из заведений с концертом выступал известный казахстанский cтендап-комик, шоумен и продюсер Галым Калиакбаров. Но выступление неожиданно было прервано, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала aitpabotagoz.

"В Астане полиция прервала концерт известного стендап-комика Галыма Калиакбарова. По словам очевидцев, в зал пришли сотрудники полиции и увели комика за кулисы. Предварительно причиной называют отсутствие согласования мероприятия. При этом, как утверждают очевидцы, однозначно объяснить причину прекращения выступления никто не смог. В числе озвученных претензий была нецензурная лексика со сцены. Стендапер держался достойно и продолжал шутить", – говорится в сообщении под видео.

Ситуацию разъяснили в акимате района Есиль Астаны:

"19 августа в заведении Carlin прошло культурно-массовое мероприятие. Организаторы не направили обязательное уведомление в акимат за 10 дней до его проведения, из-за чего событие не было официально согласовано".

В районном акимате заверили, что данная процедура – не формальность, а ключевое условие безопасности граждан. Своевременное уведомление позволяет при необходимости оперативно скоординировать работу экстренных служб для защиты жизни и здоровья посетителей в случае возникновения ЧС.

"Представители акимата выехали на место, чтобы разъяснить нормы законодательства и порядок обеспечения безопасности гостей. Однако организаторы воспрепятствовали доступу сотрудников на территорию заведения. В этой связи с организаторами была проведена профилактическая беседа в Управлении полиции района Есиль, где им подробно разъяснили требования закона и возможные риски при проведении несогласованных массовых мероприятий. После завершения беседы организаторы были отпущены", – заключили в акимате района Есиль.

В конце июня 2026 года мы писали о другом популярном стендап-комике Евгении Чебаткове, который побывал на земле своих предков в Казахстане.