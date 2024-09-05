В Алматы вводят новые ограничения по проспекту Рыскулова

Из-за проведения среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова –Жансугурова в Алматы вводятся временные ограничения движения. Об этом 5 сентября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

Так, с 23:00 5 сентября до 11:00 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде с пр. Рыскулова на ул. Жансугурова и северный съезд с ул. Жансугурова на пр. Рыскулова.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей просят заранее планировать свой маршрут.

Материал по теме Когда завершится реконструкция Кульджинского тракта

Ранее стало известно, что подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года. Как оказалось, перенос произошел из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию.