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В Алматы вводят новые ограничения по проспекту Рыскулова

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 12:16 Фото: Zakon.kz
Из-за проведения среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова –Жансугурова в Алматы вводятся временные ограничения движения. Об этом 5 сентября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

Так, с 23:00 5 сентября до 11:00 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде с пр. Рыскулова на ул. Жансугурова и северный съезд с ул. Жансугурова на пр. Рыскулова.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации".Пресс-служба акимата Алматы
ремонт Алматы Рыскулова дорога, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 12:16

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей просят заранее планировать свой маршрут.

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Ранее стало известно, что подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года. Как оказалось, перенос произошел из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию.

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