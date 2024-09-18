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Крупное водохранилище осушают в Актобе

водохранилище осушают в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 23:35 Фото: primeminister.kz
В Актобе осушают самое крупное водохранилище. Местные жители посчитали, что на плотине открыли шлюзы, а потом не смогли закрыть. Сами специалисты эту версию назвали нелепой. Оказывается, впервые за 36 лет существования водоема здесь решили провести капитальный ремонт, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, весной во время небывалого половодья дамба впервые наполнилась до краев. Пришлось принимать экстренные меры и одновременно открыть сразу два шлюза, чего ранее никогда не было. Теперь же плотина полупустая. Зрелище напугало жителей.

Специалисты заявили, что они намеренно осушают водоем. Оказывается, за все время эксплуатации там никогда не проводили капитальный ремонт. А после прошедших паводков он особенно нуждается в реконструкции. Чтобы устранить все щели на бетонном основании, воду сбрасывают в реку Илек. А затем начнутся сами работы по укреплению.

Помимо этого, на стратегическом объекте планируется усилить меры безопасности: будет установлено ограждение по периметру, видеонаблюдение и дополнительные блокпосты. А вода, уверены специалисты, еще наберется.

"На данный момент у нас по Актюбинскому водохранилищу производится спуск воды до пороговых отметок, то есть до 55 млн кубометров. В целях производства бетонных работ на теле плотины. Спуск воды мы будем производить до конца сентября месяца. А дальше уже будут производиться работы непосредственно на объекте, именно верховых и низовых откосов". Начальник Актюбинского водохранилища Елибай Измаханов

Ранее, 29 марта, стало известно, что прорвало плотину близ села Жургенова в Актюбинской области. Сначала на шлюзе Щербаковской плотины в Айтекебийском районе образовались трещины. Сотрудники МЧС заблаговременно эвакуировали 149 человек из 45 частных домов в селах Талдысай и Жургенова.

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