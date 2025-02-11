#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.49
527.29
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
510.49
527.29
5.27
Общество

Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с "несовершеннолетней"

Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с &quot;несовершеннолетней&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 18:28 Фото: polisia.kz
В Актобе задержаны трое подозреваемых в вымогательстве 2 млн тенге у 25-летнего местного жителя, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, инцидент произошел 9 февраля. В преступлении участвовали двое ранее судимых мужчин и 19-летняя девушка, которые, согласно предварительным данным, действовали по заранее разработанной схеме.

По версии следствия, девушка познакомилась с потерпевшим через мессенджер и пригласила его в арендованную квартиру. Вскоре туда прибыли двое мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Они угрожали молодому человеку и требовали 2 млн тенге, обвиняя его в половой связи с несовершеннолетней против ее воли.

В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны по горячим следам. Все трое признали свою вину и водворены в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Общество
18:14, Сегодня
Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
Общество
17:47, Сегодня
Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
"Подсыпают наркотики, особенно девушкам": к жителям Астаны обратились с предупреждением
Общество
17:33, Сегодня
"Подсыпают наркотики, особенно девушкам": к жителям Астаны обратились с предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: