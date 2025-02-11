Крупную сумму вымогали у жителя Актобе за секс с "несовершеннолетней"

В Актобе задержаны трое подозреваемых в вымогательстве 2 млн тенге у 25-летнего местного жителя, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, инцидент произошел 9 февраля. В преступлении участвовали двое ранее судимых мужчин и 19-летняя девушка, которые, согласно предварительным данным, действовали по заранее разработанной схеме.

По версии следствия, девушка познакомилась с потерпевшим через мессенджер и пригласила его в арендованную квартиру. Вскоре туда прибыли двое мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Они угрожали молодому человеку и требовали 2 млн тенге, обвиняя его в половой связи с несовершеннолетней против ее воли.

В результате оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны по горячим следам. Все трое признали свою вину и водворены в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Уральске две девушки вымогали деньги у студенток и школьниц.