Однозначно суицид: замминистра о падении школьниц с высотки в Алматы

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 19 сентября 2024 года в кулуарах Сената высказался о гибели двух школьниц в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: