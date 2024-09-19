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Однозначно суицид: замминистра о падении школьниц с высотки в Алматы

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 13:18 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 19 сентября 2024 года в кулуарах Сената высказался о гибели двух школьниц в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что дело возбуждено по факту доведения до самоубийства.

"Однозначно это суицид. Более подробно комментировать не могу", – дополнил заместитель.

В Алмалинском районе южной столицы 16 сентября 2024 года девочки-подростки разбились насмерть, упав с высотки.

Очевидцы, обнаружив тела школьниц на асфальте вблизи ЖК, сообщили в экстренные службы. Медики скорой помощи и сотрудники полиции прибыли на место трагедии, но спасти детей не удалось.

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