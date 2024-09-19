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Как можно решить проблему пробок в мегаполисах Казахстана, рассказали в МВД

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 15:16 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената 19 сентября 2024 года рассказал, почему города Казахстана сталкиваются с проблемой пробок, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проблема связана с быстрым ростом автопарка: только за последний год он увеличился практически на 500 тыс. единиц и составляет 5,3 млн. 

"Все наши дороги проектировались и строились, когда машин у нас было кратно меньше, и фактически они на сегодняшний день не могут обеспечить пропускную способность такого количества транспорта. И в Астане мы видим, что старая часть города абсолютно не приспособлена для такого количества машин", – добавил вице-министр.

Позже в кулуарах Игорь Лепеха рассказал, что нужно делать для решения данной проблемы.

"Надо просто ставить вопрос дорожных развязок, повороты дополнительные ставить, где есть возможность расширять, внедрять интеллектуальные системы – светофоры должны быть соответственно настроены. Есть резервы. Но по большому счету в старом городе, где совсем узкие дороги, расширять нет возможности, там, конечно, только вопросы интеллектуальной системы", – резюмировал Лепеха.

19 сентября 2024 года сенат одобрил закон, ужесточающий требования для водителей мопедов.

Позже вице-министр МВД Игорь Лепеха рассказал, какие меры будут приниматься к тем, кто не зарегистрирует вовремя мопед.

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