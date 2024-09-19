Медики рассказали о состоянии девочки, которую мать ударила ножом из-за невыученных уроков

Петропавловские врачи рассказали о состоянии 11-летней школьницы, которую мать ранила ножом из-за невыученных уроков, сообщает Zakon.kz.

Девочка в Уалихановскую центральную районную больницу поступила с колотым ранением. В ЦРБ санитарной авиацией экстренно вылетела бригада врачей из Петропавловска. В группу вошли хирурги, в том числе сосудистый хирург, реаниматолог. Они провели ребенку операцию на месте. На сутки маленькую пациентку оставили в ЦРБ для того, чтобы у нее стабилизировалось состояние.

"Вчера, 18 сентября, ребенок санитарной авиацией в сопровождении медиков был переведен в Многопрофильную детскую областную больницу в Петропавловске. Транспортировка пациента прошла успешно. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Состояние у нее остается тяжелым, ребенок в сознании, не кислородно зависимый. Состояние с улучшением. В дальнейшем будет переводиться из реанимации в профильное отделение". Александр Гассман, и.о. директора Многопрофильной детской областной больницы СКО

О количестве и характере полученных девочкой ран медики не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. В отделении реанимации из-за того, что состояние хоть и стабильное, но тяжелое, пациентка находится под круглосуточным наблюдением. Медики уверяют: угрозы жизни нет.

Также к данному часу полицейские сообщили, что по факту нанесения ранений возбуждено уголовное дело.

"17 сентября в ЦРБ Уалихановского района госпитализирована 11-летняя девочка с телесными повреждениями. По данному факту начато досудебное расследование по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются". Аскар Мухаметкалиев, заместитель начальника ДП СКО

Мать сейчас находится на свободе.

Ранее стало известно, что шокирующее ЧП произошло в одном из аулов отдаленного Уалихановского района СКО. Мать шестерых детей ударила ножом свою 11-летнюю дочь. Обществу это происшествие стало известно из Instagram уполномоченного по правам ребенка региона Сауле Сурагановой.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что пострадавшей девочке будет оказана психологическая помощь, мать отстранена от воспитания детей. Однако, как сообщают в Управлении образования акимата СКО, она на свободе.

"Женщину забрали ее родители. Дети сейчас с отцом", – сообщила пресс-секретарь Управления образования акимата СКО Асель Уразбаева,

Для расследования этого ЧП создана специальная комиссия. Все обстоятельства выясняются.