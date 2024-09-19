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Законодательство РК

Многодетная мать изрезала ножом дочку из-за невыполненного домашнего задания

В СКО мать изрезала дочку из-за невыполненного домашнего задания, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 09:24 Фото: рixabay
В Северо-Казахстанской области мать с ножом напала на 11-летнюю дочку из-за уроков, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае в Instagram рассказала уполномоченный по правам ребенка региона Сауле Сураганова.

"В результате ссоры из-за невыполнения домашнего задания и ненадлежащего ведения учебной тетради мама девочки нанесла ножевые ранения в область тазобедренного сустава своему несовершеннолетнему ребенку. Потерпевшей оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под наблюдением врачей", – написала она в сторис.

Ребенок сейчас находится в облбольнице. По словам уполномоченного по правам ребенка Казахстана Динары Закиевой, состояние девочки тяжелое.

"В рамках расследования выясняются обстоятельства преступления, проводятся следственные мероприятия. Сформирована комиссия, которая выезжала на место, посетила семью. Родители пострадавшей девочки воспитывают шестерых детей, живут совместно с дедушкой и бабушкой", – добавила детский региональный омбудсмен.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК, в свою очередь, сообщил, что в дальнейшем девочке будет предоставлена психологическая помощь. А мать отстранена от воспитания остальных детей.

Ранее мы писали о казахстанке, которая использовала приемных детей как рабов.

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