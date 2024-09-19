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В Казахстане выявили факты вымогательств в школах и колледжах

В Казахстане выявили факты вымогательств в школах и колледжах, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 13:56 Фото: pexels
В Казахстане полицейские задержали более 20 молодежных группировок, занимавшихся вымогательствами, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, в 2024 году сотрудники полиции выявили свыше 400 случаев вымогательств, из которых 39 совершено в школах и колледжах. В учебных заведениях стражи порядка проводили анонимные анкетирования, в ходе которых выявлено более 50 фактов возможных вымогательств среди учащихся. По всем случаям проводятся проверки.

"С начала года пресечена деятельность 23 молодежных группировок, занимающихся вымогательствами. Так, в сентябре в городе Актобе сотрудниками УБОП с поличным задержан несовершеннолетний студент колледжа, который, применяя угрозы и насилие, вымогал 50 тысяч тенге у 15-летнего подростка. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование", – рассказали в МВД.

Также, в Жамбылской области подросток, шантажируя распространением личных данных, вымогал деньги у своих сверстников. Зарегистрировано восемь таких фактов, уголовное дело направлено в суд. А в Петропавловске сотрудники УБОП задержали участников молодежной группы, которые, применяя насилие и угрозы, заставляли потерпевших оформлять денежные займы, которые затем обналичивали. Подозреваемые арестованы.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность за этот вид преступления наступает с 14 лет.

17 сентября мы рассказывали о случае в одной из казахстанских школ, где подрались ученики и один попал в больницу. Школьники заявили, что в этом учебном заведении ученики 10-х и 11-х классов вымогают деньги у детей помладше.

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