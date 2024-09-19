Дети хотели скинуть мальчика с многоэтажки в Астане: как наказали их родителей

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрели дела в отношении родителей, чьи дети хотели скинуть сверстника с высоты нескольких этажей, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что пятеро несовершеннолетних детей решили поиграть в игру под названием "Суицидник", жертвой которой чуть не стал семилетний ребенок.

"Они завели ребенка в подъезд, поднялись на третий этаж и стояли в пролете между лестницей и лестничной площадкой. В ходе судебного заседания четверо родителей признали свою вину, один не признал", – рассказали в межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны.

Суд признал родителей этих детей виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, необучении детей правилам поведения в быту, общественных местах, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих, и назначил им штраф в размере 10 МРП.

Постановления не вступили в законную силу.

Видео с этой "игрой" появилось в Сети в начале сентября 2024 года. Дети хотели скинуть мальчика с балкона пятого этажа, но не смогли дотащить его, и в итоге вниз улетела куртка.