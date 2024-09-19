Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети хотели скинуть мальчика с многоэтажки в Астане: как наказали их родителей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:24 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрели дела в отношении родителей, чьи дети хотели скинуть сверстника с высоты нескольких этажей, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что пятеро несовершеннолетних детей решили поиграть в игру под названием "Суицидник", жертвой которой чуть не стал семилетний ребенок.

"Они завели ребенка в подъезд, поднялись на третий этаж и стояли в пролете между лестницей и лестничной площадкой. В ходе судебного заседания четверо родителей признали свою вину, один не признал", – рассказали в межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны.

Суд признал родителей этих детей виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, необучении детей правилам поведения в быту, общественных местах, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих, и назначил им штраф в размере 10 МРП.

Постановления не вступили в законную силу.

Видео с этой "игрой" появилось в Сети в начале сентября 2024 года. Дети хотели скинуть мальчика с балкона пятого этажа, но не смогли дотащить его, и в итоге вниз улетела куртка.

Читайте также

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога
Как можно решить проблему пробок в мегаполисах Казахстана, рассказали в МВД
Сенат Парламента РК
Распространить антикоррупционное законодательство на нацкомпании предлагает депутат
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей
Еще одну улицу перекроют в Алматы
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Штрафы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: