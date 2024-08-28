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Отца, ударившего дочь по голове, наказали в Павлодаре

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 00:48 Фото: freepik
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области 28 августа наказал мужчину по факту неисполнения родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела установлено, что мужчина 27 июля 2024 года ударил по голове свою несовершеннолетнюю дочь.

"В своих письменных пояснениях он подтвердил, что у него с дочерью произошел конфликт, он объяснил дочери, что у них мало денег, а также она плохо вела себя с бабушкой и за плохое поведение он дал ей подзатыльник. К., имея на иждивении несовершеннолетнюю дочь 27.12.2017 года рождения, не исполняет обязанности по ее воспитанию и обучению, рукоприкладствует", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вину мужчина в совершении правонарушения признал полностью и ходатайствовал о снижении штрафа.

"Суд всесторонне исследовав материалы дела постановил признать К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 КоАП и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 25 844 тенге. Постановление в законную силу не вступило", – добавили в суде.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Отца осудили за изнасилование дочерей в Алматинской области. 

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