Отца, ударившего дочь по голове, наказали в Павлодаре

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области 28 августа наказал мужчину по факту неисполнения родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела установлено, что мужчина 27 июля 2024 года ударил по голове свою несовершеннолетнюю дочь.

"В своих письменных пояснениях он подтвердил, что у него с дочерью произошел конфликт, он объяснил дочери, что у них мало денег, а также она плохо вела себя с бабушкой и за плохое поведение он дал ей подзатыльник. К., имея на иждивении несовершеннолетнюю дочь 27.12.2017 года рождения, не исполняет обязанности по ее воспитанию и обучению, рукоприкладствует", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вину мужчина в совершении правонарушения признал полностью и ходатайствовал о снижении штрафа.

"Суд всесторонне исследовав материалы дела постановил признать К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 127 КоАП и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 25 844 тенге. Постановление в законную силу не вступило", – добавили в суде.

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