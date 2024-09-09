Дети хотели сбросить сверстника с балкона многоэтажки в Астане

Пользователей Казнета шокировало поведение группы детей, которые хотели сбросить сверстника с балкона многоэтажки в Астане. Инцидент корреспонденту Zakon.kz прокомментировали в столичном департаменте полиции.

Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов сегодня, 9 сентября 2024 года. На кадрах, снятых во дворе ЖК "Sezim Qala", можно заметить, что зачинщиком смертельно опасной игры является ребенок, который рядом стоящих детей представляет, как своих рабов.

"Мы сегодня будем сбрасывать этого... Это мои рабы, познакомьтесь. Они согласились его поднимать... Он сам сказал, чтобы мы его "суициднули", – сказал ребенок.

При этом тот, которого выбрали в жертву, на вопрос, согласен ли он, чтобы его скинули, отрицательно помахал головой. Несмотря на это, группа детей схватила сверстника за руки и ноги и подняла на третий этаж. К счастью, ребенок оказался тяжелым, и его не смогли поднять, но все же дети скинули с третьего этажа его куртку.

Родители мальчика обратились в полицию и потребовали наказать виновных лиц.

В комментариях пользователи были шокированы увиденным. Они призвали наказать и детей, и их родителей:

"Ужас".

"Слов нет".

"Совсем без воспитания".

"Начинали, наверное, с животных, теперь на малышей пытаются переключиться".

"Вопрос к полиции. Родителей нужно проверить, какие условия в семье. Кого они воспитывают".

"Как минимум, на учет отморозков поставить надо... Всю семью на учет поставить... Родителям – психологическую экспертизу и, может, изъять детей!"

"Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Все участники инцидента установлены, в присутствии законных представителей выясняются обстоятельства. По результатам будут приняты меры согласно законодательству". Пресс-служба ДП Астаны

В мае 2023 года психолог рассказывала, почему дети играют в опасные игры. А 20 июня 2024 года председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова обратилась к родителям из-за участившихся случаев выпадения детей из окон.