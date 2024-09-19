Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы

В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:30 Фото: акимат СКО
Сегодня аким СКО Гауез Нурмухамбетов проинспектировал ход ремонта городских дорог. В этом году в Петропавловске проводится большая работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Ремонтными работами охвачено 57 улиц областного центра.

Из них на 39 улицах впервые появится асфальтовое покрытие.

Благодаря данной работе доля дорог в хорошем состоянии вырастет с 50% до 67%. Перед руководством города поставлена задача за 4 года заасфальтировать все дороги и уйти от грунтового покрытия.

В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:30

Фото: акимат СКО

Также в ходе объезда глава региона проверил ход строительства путепровода в Рабочем поселке и реконструкцию канализационного коллектора по улице Жукова. Кроме того, в микрорайоне Береке завершается строительство спортивного комплекса и коррекционной школы. Также Гауез Нурмухамбетов проверил темпы работ на стройплощадках комфортной школы и детского сада в Береке.

В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:30

Фото: акимат СКО

"Главная задача – обеспечить хороший темп строительства и завершить все объекты в намеченный срок", — написал глава региона в соцсетях.
В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:30

Фото: акимат СКО

В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:30

Фото: акимат СКО

Читайте также

Объяснили, почему выставили акимату Алматы счет на 34 млрд тенге
В компании Atlas Development заявили, что не предъявляли госорганам счет на 34 млрд тенге
Метро Алматы изменит график работы
Метро Алматы изменит график работы
Айсулу Омарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область Гауез Нурмухамбетов 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: