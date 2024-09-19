В Петропавловске за 4 года заасфальтируют все улицы

Сегодня аким СКО Гауез Нурмухамбетов проинспектировал ход ремонта городских дорог. В этом году в Петропавловске проводится большая работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Ремонтными работами охвачено 57 улиц областного центра.

Из них на 39 улицах впервые появится асфальтовое покрытие.

Благодаря данной работе доля дорог в хорошем состоянии вырастет с 50% до 67%. Перед руководством города поставлена задача за 4 года заасфальтировать все дороги и уйти от грунтового покрытия.

Фото: акимат СКО

Также в ходе объезда глава региона проверил ход строительства путепровода в Рабочем поселке и реконструкцию канализационного коллектора по улице Жукова. Кроме того, в микрорайоне Береке завершается строительство спортивного комплекса и коррекционной школы. Также Гауез Нурмухамбетов проверил темпы работ на стройплощадках комфортной школы и детского сада в Береке.

Фото: акимат СКО

"Главная задача – обеспечить хороший темп строительства и завершить все объекты в намеченный срок", — написал глава региона в соцсетях.

Фото: акимат СКО