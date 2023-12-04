170 школ СКО планируют подключить к спутниковому интернету "Старлинк"

По области в этом году планируется ввести 300 тыс. кв.м жилья. Будет введено 24 многоквартирных дома. В следующем году будет построено 26 домов.





В этом году ремонтом охвачено 770 км дорог области. На ремонт улиц в 47 селах выделено 8,1 млрд. тенге. В областном центре проведен ремонт 47 улиц, протяженностью 58 км, на что выделено 8,2 млрд. тенге. Начато строительство моста через ж/д пути.





В этом году на водоснабжение финансирование увеличили в 1,9 раза. Работами охвачено 58 сел региона. В рамках обеспечения децентрализованных сел чистой питьевой водой в 25 сел будет подана вода через строительства новых объектов, 149 сел – путем установки комплексных блок-модулей и 46 сел – за счет проектов групповых водопроводов.





В рамках нацпроекта "Доступный интернет" на 2024-2027 годы 304 села планируется подключить к оптоволоконной сети связи. Также 170 школ планируют подключить к спутниковому интернету "Старлинк".

