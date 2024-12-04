В СКО строят 32 многоэтажных дома

В Астане на площадке СЦК аким СКО Гауез Нурмухамбетов на пресс-конференции подробно рассказал о проводимой работе по развитию и обновлению инфраструктуры.

В сфере строительства больше всего жилья строится в Петропавловске. В областном центре возводят 32 многоквартирных дома. Из них 20 – за счет частных застройщиков. Идет реконструкция старого микрорайона Копай, где возводят 7 многоэтажек на 605 квартир.

Также проводится работа по приобретению жилья для социально уязвимых слоев населения на 5,8 млрд тенге.

В целом, по итогам года в СКО планируют ввести 330 тыс. кв. м жилья.

Фото: акимат СКО

Для решения вопроса питьевой воды в текущем году на строительство, реконструкцию и ремонт объектов водоснабжения направлено в два раза больше средств. Планируется установка комплексных блок-модулей в 66 сельских населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. человек.

По итогам года планируется довести показатель доступа сельского населения к чистой питьевой воде до 93,3%. Главой государства поставлена задача к концу 2025 года обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде.

Один из важных вопросов – прохождение отопительного сезона. На ТЭЦ-2 работают 11 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов, две дымовые трубы, что обеспечивает стабильное прохождение отопительного периода.

В ноябре завершилось строительство новой дымовой трубы высотой 180 метров, которая будет введена эксплуатацию в следующем отопительном сезоне.

В текущем году проводилась работа по снижению износа коммуникаций. Заменено 1,5 тыс. км электросетей, 9 км теплосетей и 8 км сетей водоснабжения. Ведется строительство тепломагистрали, которая обеспечит стабильное теплоснабжение северной части города. Запланирована ежегодная модернизация сельской системы электроснабжения для уменьшения износа. Разработаны 15 проектов, которые охватят 20 сел.

В этом году по области отремонтировали свыше 1 тыс. км дорог. Только в Петропавловске ремонты прошли на 57 улицах города. Из них на 39 впервые появилось асфальтовое покрытие. Поставлена цель за 4 года заасфальтировать все улицы Петропавловска.

Фото: акимат СКО

Также в Имантау-Шалкарской курортной зоне инвесторы приступили к реализации 16 проектов по строительству круглогодичных эко-отелей и глэмпингов.

Для обеспечения безопасности отдыхающих построят два водно-спасательных поста. Привели в порядок дороги внутри курортной зоны. От села Лобаново до границы Акмолинской области появилось асфальтное покрытие.

Аким области Гауез Нурмухамбетов пригласил журналистов посетить курортную зону, которая удивит невероятной природой.