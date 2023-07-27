Алматинцам рекомендовали не купаться в 12 водоемах
Гибели людей на водоемах города на сегодняшний день не допущено. Но по всей республике с начала года утонуло 141 человек, 39 из них дети.
По данным Департамента по по чрезвычайным ситуациям в Алматы и предгорье имеются 44 водоема, из них 12 представляют опасность, специалисты не рекомендуют купаться в них.
"С начала года за нарушение правил общего водопользования к административной ответственности привлечены 18 нарушителей в виде предупреждения. За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состояний алкогольного опьянения привлечены три нарушителя. За нарушение правил безопасности на водоемах привлечены шесть человек на общую сумму 150 тыс. тенге", - отметил офицер Управления гражданской обороны ДЧС Есбол Султанов.
Сотрудники ДЧС города еще раз напоминают об необходимости соблюдения правила безопасного поведения на воде в купальный сезон.
Во избежание несчастных случаев, спасатели рекомендуют :
- не оставлять детей без присмотра у воды;
- купаться только на оборудованных пляжах и других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
- не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
- во время купания не терять друг друга из виду;
- не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
- не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;
- не купаться в ночное время.
Ранее сообщалось, что майор Вооруженных сил РК Адылжан Слямов, находясь в отпуске, спас из воды семилетнюю девочку, которую унесло на глубину быстрым течением реки.