Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцам рекомендовали не купаться в 12 водоемах

спасатели, профилактика, ДЧС Фото: Zakon.kz
Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия и еще раз напоминают, жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.

Гибели людей на водоемах города на сегодняшний день не допущено. Но по всей республике с начала года утонуло 141 человек, 39 из них дети.

По данным Департамента по по чрезвычайным ситуациям в Алматы и предгорье имеются 44 водоема, из них 12 представляют опасность, специалисты не рекомендуют купаться в них.

"С начала года за нарушение правил общего водопользования к административной ответственности привлечены 18 нарушителей в виде предупреждения. За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состояний алкогольного опьянения привлечены три нарушителя. За нарушение правил безопасности на водоемах привлечены шесть человек на общую сумму 150 тыс. тенге", - отметил офицер Управления гражданской обороны ДЧС Есбол Султанов.

Сотрудники ДЧС города еще раз напоминают об необходимости соблюдения правила безопасного поведения на воде в купальный сезон.

Во избежание несчастных случаев, спасатели рекомендуют :

- не оставлять детей без присмотра у воды;

- купаться только на оборудованных пляжах и других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

- во время купания не терять друг друга из виду;

- не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения;

- не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;

- не купаться в ночное время.

Ранее сообщалось, что майор Вооруженных сил РК Адылжан Слямов, находясь в отпуске, спас из воды семилетнюю девочку, которую унесло на глубину быстрым течением реки.

Читайте также

Принц Гарри планирует выступить против Sun в суде

На большей части Казахстана ожидается сильная жара и пыльная буря

В Алматы изменены пять схем автобусных маршрутов

Николай Ежелев
МЧС РК Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления