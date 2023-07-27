Алматинцам рекомендовали не купаться в 12 водоемах

Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия и еще раз напоминают, жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.

Гибели людей на водоемах города на сегодняшний день не допущено. Но по всей республике с начала года утонуло 141 человек, 39 из них дети.

По данным Департамента по по чрезвычайным ситуациям в Алматы и предгорье имеются 44 водоема, из них 12 представляют опасность, специалисты не рекомендуют купаться в них.

"С начала года за нарушение правил общего водопользования к административной ответственности привлечены 18 нарушителей в виде предупреждения. За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состояний алкогольного опьянения привлечены три нарушителя. За нарушение правил безопасности на водоемах привлечены шесть человек на общую сумму 150 тыс. тенге", - отметил офицер Управления гражданской обороны ДЧС Есбол Султанов.

Сотрудники ДЧС города еще раз напоминают об необходимости соблюдения правила безопасного поведения на воде в купальный сезон.

Во избежание несчастных случаев, спасатели рекомендуют :

- не оставлять детей без присмотра у воды; - купаться только на оборудованных пляжах и других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба; - не умея плавать, не заходить в воду выше пояса; - во время купания не терять друг друга из виду; - не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения; - не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов; - не купаться в ночное время.

Ранее сообщалось, что майор Вооруженных сил РК Адылжан Слямов, находясь в отпуске, спас из воды семилетнюю девочку, которую унесло на глубину быстрым течением реки.