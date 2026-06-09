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События

Полиция Алматы усилила рейды: кто попал под прицел на этот раз

грузовики, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 17:29 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Департамент полиции (ДП) Алматы отчитался о рейдовых мероприятиях по контролю за соблюдением правил перевозки грузов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что особое внимание сотрудники полиции уделяют грузовому транспорту, который осуществляет перевозку без тентов, с незакрепленным грузом, а также допускает вынос грязи и сыпучих материалов на проезжую часть.

Подобные нарушения, как уточняют в городской полиции, не только негативно влияют на санитарное состояние города, но и создают угрозу безопасности дорожного движения.

С начала 2026 года в Алматы пресечено 819 фактов нарушения правил благоустройства.

Рейдовые мероприятия проводятся во всех районах города и будут продолжены.

"Мы фиксируем случаи, когда грузовой транспорт передвигается без тентов или с нарушением правил перевозки, что приводит к загрязнению дорожного полотна. Такие нарушения недопустимы. Наша задача – не только выявлять нарушителей, но и формировать ответственное отношение к соблюдению правил и содержанию города в чистоте".Глава Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Немного ранее мы рассказывали, что в Павлодаре погоня за лайками в социальных сетях чуть не обернулась трагедией на дороге и закончилась визитом в полицию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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