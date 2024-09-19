Меценатов фонда "Қазақстан халқына" предупредили об опасности

Общественный фонд "Қазақстан халқына" 19 сентября 2024 года обратился к своим донорам и партнерам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенной информации, в фонд поступила информация о мошеннических действиях, направленных против его благотворителей.

"Злоумышленники используют ваши персональные данные, опубликованные на сайте фонда, и в доверительной форме рассылают ложные сообщения от имени руководства фонда. С целью исключения обмана и преступных действий в отношении вас рекомендуем все контакты с фондом и его представителями производить исключительно через проверенные каналы связи", – обратились к меценатам в ОФ "Қазақстан халқына".

Там указали эти каналы связи:

электронная почта для доноров qoldau@qazaqstanhalqyna.kz;

аккаунты в социальных сетях: telegram, Facebook, Instagram.

"Если вы получили сомнительное сообщение или запрос по популярным мессенджерам whatsapp или telegram, пожалуйста, не реагируйте на него и свяжитесь напрямую для проверки информации", – рекомендуют в фонде.

Отметим, что сегодня, 19 сентября, Национальный банк Казахстана обратился к гражданам из-за активизации телефонного мошенничества.

