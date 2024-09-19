Нацбанк предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества

Национальный банк Казахстана (НБК) 19 сентября 2024 года вновь обратился к гражданам из-за активизации телефонного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Нацбанк предупреждает о новых схемах мошенничества.

"Злоумышленники, представляясь работниками операторов сотовой связи или коммунальных служб, звонят гражданам и сообщают об истечении срока действия SIM-карты мобильного телефона или завершении срока эксплуатации коммунальных счетчиков. В ходе телефонного разговора гражданам предлагается продлить обслуживание либо занять электронную очередь. Далее злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейдя по вредоносной ссылке, скачать приложение или активировать новые функции в мессенджере, либо сообщить персональные данные", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Получив доступ к телефону, как отметили в НБК, злоумышленники похищают денежные средства и подключают виртуальный дубликат SIM-карты.

"После хищения денежных средств с текущих счетов злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами, представляясь работниками Национального банка, устанавливают приложения банков второго уровня, и оформляют денежные или товарные кредиты. В качестве подтверждения легитимности своих действий злоумышленники отправляют поддельные служебные удостоверения работников Национального банка, фейковые документы от имени Национального банка, письма и реквизиты для страхования денежных средств или осуществления банковских переводов". Пресс-служба НБК

Нацбанк призывает казахстанцев:

быть бдительными и не доверять подозрительным телефонным звонкам,

не переходить по сомнительным ссылкам,

не устанавливать по указанию третьих лиц приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы работников государственных органов и работников Национального банка прервать разговор". Пресс-служба НБК

Дополнительно сообщается, что работники Нацбанка "не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением".

"В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – добавили в пресс-службе НБК.

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