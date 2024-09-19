В Алматы начали массово штрафовать за слив нечистот в городскую канализацию

Полиция Алматы выявила более 200 случаев незаконного слива нечистот в городскую канализацию за восемь месяцев 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным полиции, нарушителей привлекают к ответственности в соответствии со статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях ("Нарушение правил благоустройства города"). Нарушения влекут за собой административные штрафы в размере 20 МРП.





"Ассенизаторские машины обязаны сливать нечистоты в специальные пункты, где проводится промывка сетей и дезинфекция. Однако некоторые водители нарушают эти правила, сливая отходы в городскую канализацию и водоемы, что наносит серьезный ущерб инфраструктуре и экологии", – отметил начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев.

Правоохранительные органы продолжают мониторинг и работу по выявлению нарушений, чтобы предотвратить дальнейший ущерб окружающей среде.

Ранее сообщалось, что за поведением алматинцев усилили наблюдение.