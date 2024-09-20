5 самых частых ошибок при маркировке лекарственных средств

Сегодня рассмотрим примеры пяти самых распространенных ошибок при нанесении маркировки на лекарства и расскажем, как их избегать в будущем.

Маркировка товаров — процесс несложный, но в производственных масштабах предполагает соблюдение ряда требований, которые не позволят кодам повредиться от перевозки или стереться со временем.

1. Серия и срок годности товаров. Иногда участниками оборота лекарственных средств (УОЛС) допускаются ошибки при формировании отчета о нанесении в информационной системе маркировки и прослеживаемости по очень банальной причине — неправильное указание данных о серии, партии или сроке годности. При заполнении поля срок годности требуется указывать последний день месяца, также внимательно и корректно указывать номер серии лекарственного средства. Данные, указанные в соответствующей форме, отображаются в документах прослеживаемости и не подлежат изменению.

2. Качество печати стикеров для маркировки. Для правильной печати стикеров маркировки следует соблюдать технические условия. Для этого печать необходимо настраивать с использованием метода коррекции ошибок ЕСС-200. Этот метод позволит восстановить всю информацию с кода DataMatrix, даже если он поврежден на 30%. При этом качество печати DataMatrix зависит от специальной системы считываемости, которая делится на пять уровней от A (высокий класс) до F (брак). Обязательным требованием при этом является качество печати не ниже отметки С (минимальный класс). В случае нанесения печати более низкого уровня вы рискуете столкнуться с проблемами при считывании кода маркировки и возможности дальнейшей реализации.

"Вся маркировка лекарств происходит на заводе-изготовителе, у них есть все ресурсы для этого – печать, нанесение. Кроме того, у нас есть собственный таможенный склад, куда мы с августа уже получаем новые товары. Сама система маркировки работает, разобраться в ней не составляет труда". Маркетинг-менеджер ТОО "Альпен Фарма" Станислав Ким. Компания ТОО "Альпен Фарма" занимается импортом лекарств в Казахстан, изготовленных европейскими фармакологическими заводами.

3. Позиционирование стикеров. Участникам маркировки следует обращать внимание на позиционирование стикера на товарной упаковке. При размещении стикера с кодом важно не перекрывать информацию на упаковке лекарства, например, название препарата или дозировку.

4. Маркировка транспортировочных коробок. Что касается нанесения кодов идентификации на транспортную упаковку товаров, УОЛС сами решают, на какую сторону наносить маркировку – лицевую или боковую. Главное условие здесь – удобство и скорость обработки оператором кодов при сканировании коробок с лекарствами.

5. Маркировка нестандартных упаковок. Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров не рекомендует наносить код на крышки баночек с лекарствами, так как они могут стереться при транспортировки. При размещении груза баночки ставятся друг на друга, из-за чего происходит трение и некоторые из них впоследствии нельзя будет отсканировать.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная маркировка лекарств. Согласно правилам лекарства маркируют кодом Data Matrix производители и импортеры.