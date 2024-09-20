Дорожные работы на день затруднят движение по одной из улиц в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Павлодарская. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.
Согласно распространяемому заявлению:
"С 06:00 21 сентября до 14:00 22 сентября движение автотранспорта в Жетысуском районе Алматы будет закрыто по улице Павлодарская от дома № 136 до улицы Макатаева".
Также отмечено, что движение будет закрыто в обе стороны.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 2135 метров", – уточнили специалисты.
Ранее стало известно, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая.
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