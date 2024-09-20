Дорожные работы на день затруднят движение по одной из улиц в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Жетысуском районе Алматы временно ограничат движение на одном из участков улицы Павлодарская. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

Следите за новостями zakon.kz в: