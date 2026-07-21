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Общество

В нижней части Алматы ограничат движение из-за ремонта теплосетей

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы временно ограничат движение на участке улицы 2-я Гончарная. Об этом Zakon.kz сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Известно, что ограничения связаны с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. В рамках ремонтной кампании специалисты заменят около 340 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1996 году.

Так, с 23 июля движение автотранспорта будет ограничено на улице 2-я Гончарная – на участке от Центра фтизиопульмонологии Управления общественного здравоохранения до дома № 223е/4 по проспекту Райымбека.

Карта, Алматы, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 15:46

Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети

Ограничения необходимы для безопасного проведения работ по реконструкции трубопровода, проходящего под проезжей частью.

При этом в компании заверили, что на время ремонта подача горячей воды потребителям сохранится.

Также жителей города уже предупреждали о других ограничениях. К примеру, на улице Жандосова изменится схема движения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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