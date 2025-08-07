80-летний казахстанец добился алиментов от восьми детей через суд
Так, в иске одинокий мужчина указал, что уже более 10 лет проживает один.
По его словам, из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки.
Также пенсионер добавил, что из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.
В силу пункта 1 статьи 145 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Кроме того, согласно статье 153 Кодекса, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков.
"Суд, проанализировав финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению".Атырауский городской суд
В итоге суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 месячных расчетных показателей (МРП) (в 2025 году МРП составляет 3 932 тенге) с каждого из его 8 детей и внука.
Решение суда не вступило в законную силу.
