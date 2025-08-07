#АЭС в Казахстане
События

80-летний казахстанец добился алиментов от восьми детей через суд

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
В Атырау 80-летний пенсионер обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, требуя взыскать с них алименты на его содержание. Что из этого получилось, Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского суда.

Так, в иске одинокий мужчина указал, что уже более 10 лет проживает один.

По его словам, из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки.

Также пенсионер добавил, что из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.

В силу пункта 1 статьи 145 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Кроме того, согласно статье 153 Кодекса, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков.

"Суд, проанализировав финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению".Атырауский городской суд

В итоге суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 месячных расчетных показателей (МРП) (в 2025 году МРП составляет 3 932 тенге) с каждого из его 8 детей и внука.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказывали, кто может уйти с работы и получать деньги до пенсии.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
