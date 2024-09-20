Шымкентцы очистили город: итоги Всемирного дня чистоты

В Шымкенте успешно прошла серия экологических мероприятий, приуроченных ко Дню чистоты в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

Акция объединила волонтеров, молодежный отряд "Жасыл ел" и жителей города, которые активно участвовали в благоустройстве своих районов.

В Абайском районе участники собрали мусор и высадили деревья на территории нового терминала аэропорта. Улыкпан Башенов, председатель совета ветеранов, отметил: "Сегодня мы показываем, как важно заботиться о природе. Каждое дерево, которое мы высаживаем, – это вклад в будущее наших детей".





Фото: акимат города Шымкент





В Аль-Фарабийском районе у реки "Қошқар ата" состоялся флешмоб "Чистый берег", где молодежь и жители очистили берега от мусора. Кенжехан Толебаев, председатель городского совета ветеранов, сказал: "Наша река – это наше богатство. Сегодня мы делаем шаг к тому, чтобы сохранить ее чистой для будущих поколений".

В Енбекшинском районе участники также провели акцию "Чистый берег". Зұлпыхар Жайшыбеков подчеркнул: "Каждый из нас может внести свой вклад. Наша работа сегодня – это пример для всех. Давайте сделаем чистоту привычкой".





Фото: акимат города Шымкент





Каратауский район собрал волонтеров для акции "Чистый двор". Нурлыислам Куаныш добавил: "Чистота начинается с наших дворов. Мы должны быть ответственными за то, что нас окружает. Вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему".

В районе Тұран проходила пропаганда бережного отношения к природе. Әділбек Сатыбалды заявил: "Мы должны учить наших детей уважать природу и бережно относиться к ресурсам. Это важно для сохранения нашей экосистемы".





Фото: акимат города Шымкент





Завершилась акция в Абайском районе на аллее мкр. "Асар", где жители обсудили дальнейшие шаги по улучшению экологической ситуации в городе. Ж. Машбек, заместитель руководителя Управления по развитию городской комфортной среды, отметил: "Наша цель – сделать Шымкент чистым и уютным городом. Каждый из нас может внести свой вклад в это дело".

Эти мероприятия показали значимость коллективных усилий в охране окружающей среды и укреплении экологической культуры среди населения Шымкента.





Фото: акимат города Шымкент



