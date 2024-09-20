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"Жесть, и убить может": реакция мужчины на пранк жены напугала казахстанцев

&quot;Жесть, и убить может&quot;: реакция мужчины на пранк жены напугала казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:23 Фото: Instagram/aidosh_era
Пользователи Казнета не на шутку распереживались за жительницу Астаны, которая решила снять пранк над мужем, сообщает Zakon.kz.

Под роликом, которым блогерша Айдана поделилась в своем Instagram, она написала: "Наверное, после этого точно выгонит из дома".

На кадрах супруги заняты совместной готовкой, но в какой-то момент девушка застала врасплох мужа и разбила о его голову яйцо. Через некоторое время она вновь повторила это и начала громко смеяться. Мужчина в недоумении какое-то время смотрел на супругу, затем схватил ее за волосы и тоже разбил яйцо о ее голову.

"Порву, есть же, слишком разбаловалась", – грозно сказал мужчина и покинул кухню.

Судя по ролику, астанчанку произошедшее только рассмешило, но вот ее подписчики забили тревогу:

  • "Какой грубый, глаза злые".
  • "Это не смешно, сколько ненависти в глазах".
  • "Я увидела лично в его глазах жестокость, никакой он не милый".
  • "Жесть. Он и убить может. Слишком злой мужчина, в глазах видна жестокость".
  • "Сначала было мило смотреть на его реакцию, пока он не влепил ей с агрессией. Еще и за волосы схватил. Жесть, красный флаг".
  • "Зачем копировать кого-то, зная характер своего мужа. В конце ей самой уже не очень смешно. Да и в целом, я не вижу ничего смешного в таком пранке!"

Отметим, что данное видео является одним из самых популярных на странице блогера – его просмотрели более 3,7 млн раз.

Ранее мы писали, что видео акробата из Казахстана вызвало разногласия в Сети.

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