Квартиры и 7 млн тенге подарили карагандинским призерам Паралимпиады

20 сентября в городе Караганде двум призерам Паралимпийских игр в Париже подарили однокомнатные квартиры и денежные сертификаты на семь миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как известно, карагандинские спортсмены Дастан Мукашбеков и Даяна Федосова завоевали бронзовые медали на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. По данным пресс-службы акимата Карагандинской области, денежные сертификаты на три миллиона тенге вручили и их тренерам.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Дастан Мукашбеков на Паралимпиаде в Париже занял третье место в толкании ядра и установил новый рекорд Азии. Его медаль – первая для Казахстана в этом виде спорта на Паралимпийских играх.

"Эта медаль для меня, как золото. Столько пота, труда, травм. На Играх я был на обезболивающих. Когда я только пришел в паралимпийский спорт, то поставил себе цель достичь успеха на всех мировых чемпионатах. Хочу получить лицензию на участие в следующих Паралимпийских играх и завоевать там золото", – поделился планами Дастан Мукашбеков.

А Даяна Федосова завоевала "бронзу" в категории J2 в парадзюдо.

"Самое главное перед Играми – не перегореть. Каким бы ты сильным и техничным ни был, если есть внутренняя неуверенность в себе, то ничего не получится", – призналась Даяна Федосова.

По словам спортсменки, она планирует выступить на чемпионате мира в 2025 году.

Днями ранее автомобили Zeekr получили спортсмены-медалисты из Атырауской области Зарина Райфова и Журкамырза Шукирбеков.