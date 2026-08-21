Чемпионам и призерам Паралимпиады и Сурдлимпиады в Караганде подарили квартиры

В Караганде особенный подарок ко Дню спорта получили победители и призеры Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Шестерым спортсменам вручили ключи от квартир. Новоселами стали Дастан Мукашбеков, Даяна Федосова, Еркебулан Канафин, Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Айда Макатова.

Фото: акимат Карагандинской области

Торжественная встреча прошла в Доме дружбы. Здесь чествовали спортсменов, тренеров и ветеранов отрасли.

"Сегодня более тысячи представителей Карагандинской области входят в состав национальных сборных страны. Чтобы двигаться дальше, мы переходим от строительства отдельных объектов к созданию современной спортивной среды и кластерному подходу. При этом важно, чтобы спорт был доступен каждому, поэтому особое внимание уделяем инклюзивному направлению. Наша цель – создать условия для всех: от ребенка, впервые пришедшего в секцию, до спортсмена, представляющего Казахстан на крупнейших соревнованиях", – отметил заместитель акима области Әлібек Әлденей.

Фото: акимат Карагандинской области

Своими эмоциями поделился сурдотхэквондист Аян Абдраш. Мастер спорта Казахстана занимается тхэквондо уже 18 лет. На Сурдлимпийских играх он не раз становился лучшим – завоевал "золото" и две бронзовые медали.

"Мне нравится тхэквондо как вид спорта. В секцию привели родители, и у меня стало получаться. Усиленно тренировался, очень благодарен за такую поддержку. Выражаю огромную благодарность областному акимату и Управлению физической культуры и спорта", – сказал Аян Абдраш.

Лучших представителей спортивной сферы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Фото: акимат Карагандинской области

В этот раз отметили не только прославившихся спортсменов, но и их родителей.

Фото: акимат Карагандинской области

Поздравили и ветеранов спорта, им вручили подарки.